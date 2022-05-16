Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

16.05.2022 16:29

Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan G. sevk ve idaresinde bulunan 06 AF 6079 plakalı aracı ile Ayaş Caddesi üzerinden gelip Ankara Caddesi istikametine seyrederken kaza mahalline geldiğinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refuj taşına sonra kaplama duvarına çarparak takla atıp ters döndü. Kaza sonucu araçta bulunan Helime G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı
Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı
Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı
Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

YORUMLAR
500

Sincan, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:57:09. #1.13#
SON DAKİKA: Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement