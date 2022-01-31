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Son dakika 3. sayfa: Kazada hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Kuday, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kazada hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Kuday, son yolculuğuna uğurlandı

31.01.2022 15:24
Son dakika 3. sayfa: Kazada hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Kuday, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber: Küçükçekmece'de sürücü adaylarının direksiyon sınavı sırasında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Kuday son yolcuğuna uğurlandı.

Küçükçekmece'de sürücü adaylarının direksiyon sınavı sırasında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Kuday son yolcuğuna uğurlandı. Namazın ardından çalışma arkadaşları kaza yerine karanfil bırakarak gözyaşları içinde Kuday'ı andı.

Dün görevli olduğu sürücü adaylarının direksiyon sınavında aşırı hız ve buz nedeniyle kayan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Kuday'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından cenaze namazı için Sefaköy'e getirildi. Kuday için Kazım Bektaşoğlu Camisinde öğle namazı ardından cenaze kılındı, helallik alındı. Cenaze namazına Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, sürücü kursundan çalışma arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Namaz öncesi Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ailesinin yanına gelerek başsağlığı diledi.

Cenaze namazı sırasında Kuday'ın yakınları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Kader Kuday'ın cenazesi defnedilmek üzere Kırklareli Pınarhisar'a götürüldü.

Cenaze namazının ardından Küçükçekmece ve İstanbul'un çeşitli yerlerinden sürücü kursu eğitmeni kaza yerine geldi. Burada toplanan grup, Kuday'ın hayatını kaybettiği yere karanfil bırakarak meslektaşlarını andı. - İSTANBUL

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Adli Tıp Kurumu, Küçükçekmece, Otopsi, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kazada hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Kuday, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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