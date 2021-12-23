Suç makinesi çocuk bu sefer tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Alaçam ilçesinde 50'nin üzerinde suç kaydı bulunan 15 yaşındaki 'suç makinesi çocuk' bu sefer tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 gün önce meydana gelen olayda, S.K. isimli şahıs Yenimahalle Kiremithane Sokak üzerinde park ettiği otomobilini döndüğünde yerinde bulamadı. Polisi arayarak durumu bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmada aracı çalan 15 yaşındaki S.E.A'nın Kızlan Mahallesi'nde bir şahsı gasp ettikten sonra ilçe merkezine doğru hareket halinde olduğu bilgisine ulaştı. Çaldığı otomobil ile şehir merkezine seyir halinde olan S.E.A., yol üzerinde önlem alan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kaçan S.E.A'yı yakalamak için arama çalışmalarını sürdüren ekipler aracın jandarma bölgesi Kapaklı Mahallesi'nde kaza yaptıktan sonra menfezde terk edilmiş olduğu bilgisine ulaştı. Otomobilin bulunduğu bölgede ve ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarında ekipler S. E. A'yı bulamadı.

Kaza yaptıktan sonra izini kaybettiren şahsı yakalamak için ekipler seferber oldu. Polis ekipleri S. E. A'yı dün öğle saatlerinde Bafra Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesi'ne sevk edilen 15 yaşındaki şüpheli S.E.A. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SUÇ KAYDI KABARIK

50'nin üzerinde suç kaydı bulunduğu öğrenilen 15 yaşındaki çocuk, 23 Ağustos'ta Alaçam'da çaldığı motosiklet ile Bafra Toplu Mahallesi'ne gelerek M.Ö.'ye ait 55 AAC 288 plakalı pikabı çalmış ve araç İlkadım ilçesinde terk edilmiş halde bulunmuştu. Bu olaydan 1 hafta sonra 31 Ağustos tarihinde de Çeşme Mahallesi'nde park halinde bulunan 06 KES 99 otomobili çalan S.E.A., Kızlan mevkisinde aracın yakıtı bitince onu ormanlık alanda terk ettikten sonra Yukarıkoçlu Mahallesi'nde park halindeki 55 TB 801 plakalı minibüsü çaldıktan sonra yakalanmıştı.

Her defasında serbest kalan 'suç makinesi çocuk' bu sefer tutuklandı.

(Ahmet Şükrü Uluçay-İHA)