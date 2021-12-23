Üye Girişi
Suç makinesi çocuk bu sefer tutuklandı - Son Dakika

Suç makinesi çocuk bu sefer tutuklandı

23.12.2021 09:32
Suç makinesi çocuk bu sefer tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 50'nin üzerinde suç kaydı bulunan 15 yaşındaki 'suç makinesi çocuk' bu sefer tutuklandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 50'nin üzerinde suç kaydı bulunan 15 yaşındaki 'suç makinesi çocuk' bu sefer tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 gün önce meydana gelen olayda, S.K. isimli şahıs Yenimahalle Kiremithane Sokak üzerinde park ettiği otomobilini döndüğünde yerinde bulamadı. Polisi arayarak durumu bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmada aracı çalan 15 yaşındaki S.E.A'nın Kızlan Mahallesi'nde bir şahsı gasp ettikten sonra ilçe merkezine doğru hareket halinde olduğu bilgisine ulaştı. Çaldığı otomobil ile şehir merkezine seyir halinde olan S.E.A., yol üzerinde önlem alan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kaçan S.E.A'yı yakalamak için arama çalışmalarını sürdüren ekipler aracın jandarma bölgesi Kapaklı Mahallesi'nde kaza yaptıktan sonra menfezde terk edilmiş olduğu bilgisine ulaştı. Otomobilin bulunduğu bölgede ve ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarında ekipler S. E. A'yı bulamadı.

Kaza yaptıktan sonra izini kaybettiren şahsı yakalamak için ekipler seferber oldu. Polis ekipleri S. E. A'yı dün öğle saatlerinde Bafra Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesi'ne sevk edilen 15 yaşındaki şüpheli S.E.A. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SUÇ KAYDI KABARIK

50'nin üzerinde suç kaydı bulunduğu öğrenilen 15 yaşındaki çocuk, 23 Ağustos'ta Alaçam'da çaldığı motosiklet ile Bafra Toplu Mahallesi'ne gelerek M.Ö.'ye ait 55 AAC 288 plakalı pikabı çalmış ve araç İlkadım ilçesinde terk edilmiş halde bulunmuştu. Bu olaydan 1 hafta sonra 31 Ağustos tarihinde de Çeşme Mahallesi'nde park halinde bulunan 06 KES 99 otomobili çalan S.E.A., Kızlan mevkisinde aracın yakıtı bitince onu ormanlık alanda terk ettikten sonra Yukarıkoçlu Mahallesi'nde park halindeki 55 TB 801 plakalı minibüsü çaldıktan sonra yakalanmıştı.

Her defasında serbest kalan 'suç makinesi çocuk' bu sefer tutuklandı.

(Ahmet Şükrü Uluçay-İHA)

Suç makinesi çocuk bu sefer tutuklandı

Hisarcık, Samsun, Alaçam, Bafra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suç makinesi çocuk bu sefer tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500
İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
09:34
Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler         
09:20
2021'de en çok ziyaret edilen siteler 2021'de en çok ziyaret edilen siteler         
09:13
Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı         
08:38
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı         
18:51
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26

Son Dakika Haberleri
09:21 Emekliye çifte zam yolda! Emekliler ocak maaşlarını zamlı alacak
09:19 Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler
09:15 Joe Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı
09:12 2021'de en çok ziyaret edilen siteler
09:09 Memur maaş zamları için yeni formül! Zamlar öne çekiliyor
09:01 Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar
08:39 100 bin lirasını kur korumalı vadeli hesaba yatıranların kazancı ne kadar olacak?
08:37 Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
08:30 En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi
08:23 Dolar kaç TL? 23 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 09:38:16. #1.13#
SON DAKİKA: Suç makinesi çocuk bu sefer tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement