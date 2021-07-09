Son dakika 3. sayfa: TTK'da iş kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesinde meydana gelen iş kazasında 4 maden işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesinde meydana geldi. 8: 00-16: 00 vardiyasında üretimde çalışan 4 maden işçisi, çalışma esnasında üzerlerine posta gelmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralanan madenciler ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tahliyesinin olmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK