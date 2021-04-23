Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Kapaklı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen İsmail Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, MHP Hayrabolu İlçe Başkanı Bünyamin Bitgen ve öğretmenler katıldı.
Kapaklı'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. ???????
Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Tekirdağ'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika