Son dakika! Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya sivil sanıklardan Kemal Batmaz'ın esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sevk ve idare eden sivil imamlardan olduğu belirtilen Kemal Batmaz, esasa ilişkin savunma yaptı.

Yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunduğunu, cezaevinde hak ihlallerine maruz kaldığını iddia eden Batmaz, yapılan uygulamalarla savunma hakkının zayıflatılmaya çalışıldığını ve iradesinin sakatlandığını ileri sürdü.

Darbe girişimi sonrası gözaltına alınışını ve emniyetteki gözaltı sürecini anlatan Batmaz, kendisine mesleğini soranlara "emlakçı" olduğunu söylediğini belirtti. Batmaz, ilk ifadelerini baskı altında verdiğini iddia etti.

Savunmasının büyük kısmında cezaevindeki şartları anlatan Batmaz, çoğu talebinin yerine getirilmediğini savundu.

Darbe girişimi öncesi firari sivil imam Adil Öksüz ile ABD'ye aynı uçakta gitmeleri konusunda Batmaz, aynı uçakta gitmiş olmanın birlikte hareket ettikleri anlamını taşımadığını, yan yana koltuklarda yolculuk yapmadıklarını beyan etti.

Batmaz, "Fetullah Gülen ile hiçbir şekilde görüşmedim. Hiçbir talimat almadım." dedi.

Batmaz, savunmasına 17 Ağustos Pazartesi devam edecek.

Tarla bakmaya geldiğini söylemişti

"Sivil imam" Batmaz, mahkemedeki ilk savunmasını 2 Ağustos 2017'de yapmış ve olay tarihinde diğer sivil sanık Harun Biniş ile tarla bakmak için Kahramankazan'a gittiğini anlatmıştı.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü 143. Filo'daki kameralara yansıyan görüntüleri izletilen Batmaz, kayıtlardaki kişinin kendisi olmadığını ve darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını iddia etmişti.

Akıncı Üssü'ndeki darbeye yönelik faaliyetleri yönettiği belirtilen Batmaz'ın, esasa ilişkin mütalaada "anayasal düzeni ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan da 77 kez olmak üzere toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması talep edilmişti.