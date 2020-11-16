Son dakika... Akşehirli yönetmenden halter belgeseli

Konya Akşehirli Yönetmen Ümit Köreken, Akşehirli halter sporcularını konu alan film tadında bir belgeselin çekimlerine başladı.

Atakent Mahallesi halı sahasında devam eden belgeselin çekim ekibini Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'de ziyaret etti. Yönetmen Ümit Köreken ile AK Nasreddin Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Sadık Kızılkuyu ve Halter Antrenörü Murat Korkmaz'dan çekilen belgesel hakkında bilgi alan Başkan Akkaya, "Akşehir'imizin gençlerinin bu güzel sportif faaliyetlerinin hemşehrimiz Ümit Köreken tarafından belgesel haline getirilmesi gerçekten çok önemli. Belediye olarak tüm sporcularımızın gücümüz yettiğince destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu belgesel filminin çekimlerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Akkaya konuşmasının ardından çekim ekibine ve sporculara tatlı ikram etti.

Belgesel çekimlerini yapan Ümit Köreken'de, yaklaşık bir buçuk yıldır Akşehirli gençler ile çocukların halter çalışmalarını takip ettiğini belirterek "Pandemiden dolayı gelememiştim ama Kasım ayı itibariyle Akşehirli sporcularımızın halterdeki başarılarını çekmek için bir belgesel projesi başlattık. Şu anda ilk bölümünü çekiyoruz. Şubat ve Nisan aylarında birer bölüm daha çekip bu çocukların sesini, sporla olan ilişkilerini, hayatlarındaki zorluklara rağmen buraya gelip çalışmalarını en iyi şekilde bir film tadında belgesel çalışmasıyla ortaya çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu. - KONYA