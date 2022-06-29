Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken, 3 milyon 384 bin 500 dolu makaron, 34 bin 490 litre sahte alkollü içki, 30 bin boş makaron, 26 bin 400 litre karışımlı akaryakıt, 12 bin 444 elektronik/muhtelif eşya, 1880 paket kaçak sigara, 60 sahte bandrol, 60 kilogram tütün ve 2 kaçak otomobil ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kaçakçılık operasyonlarında 35 kişi yakalandı - Son Dakika

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