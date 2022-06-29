Son dakika haberi | Kaçakçılık operasyonlarında 35 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kaçakçılık operasyonlarında 35 kişi yakalandı

29.06.2022 00:42

Son dakika haber: Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 35 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 35 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 20-26 Haziran'da il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken, 3 milyon 384 bin 500 dolu makaron, 34 bin 490 litre sahte alkollü içki, 30 bin boş makaron, 26 bin 400 litre karışımlı akaryakıt, 12 bin 444 elektronik/muhtelif eşya, 1880 paket kaçak sigara, 60 sahte bandrol, 60 kilogram tütün ve 2 kaçak otomobil ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kaçakçılık operasyonlarında 35 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kaçakçılık operasyonlarında 35 kişi yakalandı - Son Dakika
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