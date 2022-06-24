Son dakika: Antalya'da ormanda cesedi bulunan kadının cinayet sanığına verilen müebbet hapis cezası onandı - Son Dakika
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Son dakika: Antalya'da ormanda cesedi bulunan kadının cinayet sanığına verilen müebbet hapis cezası onandı

24.06.2022 15:31
Son dakika: Antalya'da ormanda cesedi bulunan kadının cinayet sanığına verilen müebbet hapis cezası onandı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da ormanlık alanda cesedi taş ve toprakla kapatılmış halde bulunan kadını öldüren sanığa verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Antalya'da ormanlık alanda cesedi taş ve toprakla kapatılmış halde bulunan kadını öldüren sanığa verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince Duygu Çelikten'in ölümüne ilişkin yargılanan tutuklu sanık Veli Ünder hakkında verilen müebbet hapis, diğer sanıklar Mahsun D. ve Doğukan Ö. ile kardeşi Serhat Ö'ye verilen 4 yıl hapis cezaları, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince onandı.

Veli Ünder'in avukatının başvurusu üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yaptığı temyiz incelemesinde, sanığa verilen cezanın yerinde olduğunu belirterek, kararı oy birliği ile onadı.

Müşteki avukatından açıklama

Müşteki avukatı Semih Gökpınar, Duygu Çelikten'in sevgilisi tarafından canavarca hisle katledildiğini belirtti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin temyiz incelemesi sonucunda yerel mahkeme kararının kesinleştiğini aktaran Gökpınar, "Bu mahkeme kararı ile kadın cinayetlerinin son bulması adına sanık cezalandırılmıştır. Ancak mahkemenin sanığa vermiş olduğu müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak verilmemesi hepimizi derinden üzmüştür. Hukukçular olarak kadın cinayetlerinin bir daha yaşanmaması adına faillerin ve iştirak edenlerin en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ailesinin kayıp müracaatı yaptığı iki çocuk annesi Duygu Çelikten için 7 Eylül 2020'de arama çalışması başlatan polis ekipleri, genç kadının kaybolmadan önce bindiği otomobilin Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda görüldüğünü belirlemiş, burada yapılan aramada kadının cesedi taş ve toprakla örtülmüş olarak bulunmuştu.

Olayla ilgili Veli Ünder, arkadaşı Mahsun D. ve cesedin gömülmesi için anlaştıkları öne sürülen Doğukan Ö. ile Serhat Ö. tutuklanmıştı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklardan Veli Ünder müebbet hapis, diğer sanıklar ise 4'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Kaynak: AA

Yargıtay, Doğukan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Antalya'da ormanda cesedi bulunan kadının cinayet sanığına verilen müebbet hapis cezası onandı - Son Dakika

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