Son dakika... Çorum'da caddede yürürken fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Çorum'da caddede yürürken fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

20.04.2022 14:46
Son dakika... Çorum'da caddede yürürken fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Çorum'da caddede yürüdüğü sırada fenalaşan üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'da caddede yürüdüğü sırada fenalaşan üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki tedavisinin ardından Gazi Caddesi'nde arkadaşlarıyla yürüyen Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Ari (24), bir anda yere yığıldı.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ari'yi ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırdı. İrem Ari, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Ari'nin cenazesi, otopsinin ardından memleketi Muş'a gönderildi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Ari için sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verdi.

YORUMLAR
500
Çorum'da öğretmen ve öğrencilere 112 acil çağrı eğitimi verildi Çorum'da öğretmen ve öğrencilere 112 acil çağrı eğitimi verildi Son dakika haberi... İrem, diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken fenalaşıp öldü Son dakika haberi... İrem, diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken fenalaşıp öldü

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Hitit Üniversitesi, Üniversite, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çorum'da caddede yürürken fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:25 Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması devreye girdi, vatandaşlar aradaki farka isyan etti
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
14:43 Hakan'ın şakası takım arkadaşını korkuttu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 15:56:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Çorum'da caddede yürürken fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement