Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Denizlispor'da adaylar net! Kafkas, Sağlam, Özdilek...
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Son Dakika: Denizlispor'da adaylar net! Kafkas, Sağlam, Özdilek...

18 dakika önce

Takıma geçen sezon TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşatan Yücel İldiz'le yollarını tek taraflı ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına girişen Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, kente davet ettiği Tolunay Kafkas'la anlaşamadı.

Son Dakika: Denizlispor'da adaylar net! Kafkas, Sağlam, Özdilek..., System.String[]

Takıma geçen sezon TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşatan Yücel İldiz'le yollarını tek taraflı ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına girişen Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, kente davet ettiği Tolunay Kafkas'la anlaşamadı. Yönetim rotasını farklı isimlere çevirdi.


Süper Lig'de son 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor'da, Tolunay Kafkas ile masaya oturan yönetim, yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlayamadı. Denizlisporlu kurmayların bu gelişme üzerine teknik direktör görüşmelerinde, takımı 2010-2011 sezonunda da çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, 1'inci Lig'de Hatayspor'dan ayrılan İlhan Palut ve Süper Lig'in deneyimli teknik adamları Ertuğrul Sağlam ile Mehmet Özdilek'e yöneldiği öğrenildi. Ege temsilcisi, lige verilen milli maç arasında yeni teknik direktörünü takımın başına getirmeyi hedefliyor.


20 Ekim'de iç sahada oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıklarını antrenörler Levent Kartop ve Utku Alemdaroğlu yönetiminde sürdüren Denizlispor, yarın saat 16.00'da Atatürk Stadı'nda Altınordu ile taraftara açık hazırlık maçı yapacak.


Milli takımımızın lejyonerlerini izliyoruz...

Tolunay Kafkas, Denizlispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:51 
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