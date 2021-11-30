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Son dakika... Edremit'te batan özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi - Son Dakika

Son dakika... Edremit'te batan özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi

30.11.2021 19:26
Son dakika... Edremit'te batan özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi

Son dakika haberi: Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli lodos fırtınası nedeniyle batan 6 metrelik özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli lodos fırtınası nedeniyle batan 6 metrelik özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli İkizçay Mahallesi üzerinde dere içinde lodos fırtınası nedeniyle su alarak batan Defnem Efe isimli 6 metrelik özel tekne Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri tarafından battığı yerden kıyıya çekildi. Teknede maddi hasar olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Son dakika... Edremit'te batan özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi
Son dakika... Edremit'te batan özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi

Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Lodos, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Edremit'te batan özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Edremit'te batan özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi - Son Dakika
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