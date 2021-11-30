Son dakika... Edremit'te batan özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli lodos fırtınası nedeniyle batan 6 metrelik özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli İkizçay Mahallesi üzerinde dere içinde lodos fırtınası nedeniyle su alarak batan Defnem Efe isimli 6 metrelik özel tekne Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri tarafından battığı yerden kıyıya çekildi. Teknede maddi hasar olduğu öğrenildi. - BALIKESİR