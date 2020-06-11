Son Dakika: Efeler'de pazar yerleri yeniden düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika: Efeler'de pazar yerleri yeniden düzenlendi

Son dakika haberlerine göre Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Yusuf Demirtaş, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Kamil Tavil ve oda üyelerini Efeler Belediyesi Meclis salonunda ağırladı.

Son Dakika: Efeler'de pazar yerleri yeniden düzenlendi, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Yusuf Demirtaş, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Kamil Tavil ve oda üyelerini Efeler Belediyesi Meclis salonunda ağırladı.

Pandemi süreci sebebiyle pazaryerlerinde yaşanılan anlaşmazlıkların giderilmesi için gerçekleşen toplantıda, pazar açılacak yerleri ve günlerini Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Aydın Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Yusuf Demirtaş, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Kamil Tavil ve oda üyeleri yeniden belirledi.

"Telefonum 24 saat açık"

Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Atay, "Pandemi sürecinde maalesef pazar yerleriyle ilgili bazı sorunlar var. Pandemi süreci son bulmadan da pazar yerlerinin eskisi gibi olma şansı yok. Bizim görevimiz esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın bu süreci en az zararla atlatmasını sağlamaktır. Bu dönemde hepimiz fedakarlık yapmak zorunda kaldık. Sizler, belediye personelleri, sağlık çalışanları, emniyet güçleri bu dönemde çok büyük fedakarlık yapıyor. Pandemi sürecinden dolayı eski otogar alanını, insanlarımızın sağlığını düşünerek pazar alanı yaptık. Nevzat Biçer Parkı yanındaki otopark alanını pazaryeri olarak halkımızın hizmetine sunduk. Bu zamana kadar sizlerin isteklerine hiçbir zaman hayır cevabı vermedik. Benim telefonum 7/24 açık. Muhatap bulamıyoruz diye serzenişte bulunmuşsunuz. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ortada bir sorun varsa bu sorunu hep birlikte çözeceğiz" dedi.

Aydın Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Yusuf Demirtaş'ın "Pandemi süreci son bulduğunda pazaryerlerimiz iptal olacak mı ?" sorusuna yönelik Başkan Atay şunları söyledi; "Hayır öyle bir şey söz konusu değil kulaktan dolma şeylerle değil direkt birinci ağız olarak ben karşınızdayım ve böyle bir şey olmayacağını size söylüyorum. Şuan ki durum pandemi sürecinden kaynaklı ve pandemi sürecini atlattığımız takdirde her şey düzelecek, her şey eskisinden daha güzel olacak. Şu süreçte maalesef salı günleri Zafer Mahallesi'nde kurulan pazarımızı tekrardan açmamız mümkün değil. Pandemi süreci sebebiyle yayımlanan genelgede pazar yerlerinin tek girişi ve tek çıkışı olacağı söyleniyor. Zafer Mahallesi'nde sokak aralarında kurulan pazar yerinde yaklaşık 47 giriş var. Zafer Mahallesi'nde bulunan eski Minübüs garajı alanında en kısa sürede Otopark ve Çarşı projemizin temelini atacağız. Otopark alanı modern ve çağa uygun hale getirilerek salı günleri pazarımız orada açılacak. Geçici süre ile pazar yeri olarak kullandığımız belediye hizmet binamızın karşı tarafında bulunan eski otogar alanında da zemin düzenlemesi bugünden itibaren yapılmaya başlanacak" dedi.

Yapılan toplantıdan memnun ayrılan oda başkanları ve oda üyeleri Başkan Atay ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Toplantı sonunda Salı Pazarı'nın Kurtuluş Mahallesi eski otogar alanında, Çarşamba ve Pazar Pazarı'nın Efekent Kapalı Pazar Yeri'nde, Perşembe Pazarı'nın Ata Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde, Cuma Pazarı'nın Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde, Cumartesi Pazarı'nın ise Orta Mahalle Soğukkuyu mevkiinde kurulmasına karar verildi. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Efeler'de pazar yerleri yeniden düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika

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