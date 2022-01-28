Son dakika! Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour "telif hakkı ihlali" nedeniyle yargılanıyor - Son Dakika

Fransa'da aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, nisanda düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıkladığı videodaki çok sayıdaki görseli izinsiz kullandığı gerekçesiyle yargılanıyor.

Paris Adli Mahkemesinde, aralarında yapım şirekti Gaumont, yönetmenler Luc Besson ile François Ozon'ın da bulunduğu kişilerin ve kuruluşların şikayet etmesiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Gaumont'un ve Besson'un avukatı Thierry Marembert, duruşmada, Zemmour'un sözleri nedeniyle değil eylemlerinden dolayı yargılandığını belirtti.

Marembert, "Zemmour görsellerin sahipleriyle iletişime geçme zahmetinde bulunmadı. Cumhurbaşkanı olmak isterken telif haklarıyla ilgilenseniz iyi olur." dedi.

Mahkeme, "telif hakkı ihlali" nedeniyle yargıladığı Zemmour hakkındaki kararını 4 Mart'ta açıklayacak.

Zemmour, 30 Kasım 2020'de Youtoube'da yayımladığı videoyla cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını duyurmuştu.

Le Monde gazetesi, Zemmour'un söz konusu videoda 114 görsel izinsiz kullandığının belirlendiğini yazmıştı.

Youtube, 2 Aralık 2020'de söz konusu videonun, şiddet görüntüleri içerdiği gerekçesiyle 18 yaşından küçüklere erişimini engellemişti.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, İslam ve göçmen karşıtı isim olarak öne çıkıyor.

Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.