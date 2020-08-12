Son dakika güncel: Adana'da bir gencin öldüğü silahlı kavganın 4 zanlısından 2'si tutuklandı - Son Dakika

Adana'da, bir gencin yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta Eren Çolak'ın (21) hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, olaya karıştığını belirlediği zanlılar E.K, E.Y, U.Y. ve R.I'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.K. ve R.I. tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi.

Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan Eren Çolak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.