Son dakika gündem: Antalya'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1281 gümrük kaçağı gözlük, kol saati, kulaklık ve hoparlör ele geçirildi.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki bir araçta arama yaptı.
Araçta, 1281 gümrük kaçağı gözlük, kol saati, kulaklık ve hoparlör ele geçirildi.
Araç sahibi A.R.Ö hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı
- Kaynak: AA
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