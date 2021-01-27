Camını kırarak girdiği evde eski eşini öldüren zanlı kendisini böyle savundu: Aldattığını düşündüm - Son Dakika

Camını kırarak girdiği evde eski eşini öldüren zanlı kendisini böyle savundu: Aldattığını düşündüm

27.01.2021 12:57

Iğdır'da eski eşi ve 2 çocuğunun annesini camını kırarak girdiği evde tabancayla vurup öldüren Maruf Kok'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Kok, karısının kendisini aldattığını düşündüğünü belirterek, "Gözüm karardı ve ateş ettim. Pişmanım" dedi.

Önceki gece saat 02.00 sıralarında, merkez Karaağaç Mahallesi'nde Maruf Kok, 19 Kasım 2020'de, çocuklarının velayetini alma şartıyla boşandığı eşi Dilan Kok'un annesi ile yaşadığı eve geldi.

CAMI KIRARAK EVE GİRDİ

İddiaya göre, camı kırarak eve giren Maruf Kok, 2 çocuk annesi Dilan Kok'u başından tabancayla vurdu. Maruf Kok, evden kaçarken, Dilan Kok da kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Dilan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kok'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son dakika gündem: Dilan'ı camını kırarak girdiği evde öldüren eski eş: Aldattığını düşündüm, pişmanım

TESLİM OLDU

Polis ekipleri de kaçan Maruf Kok'u yakalamak için çalışma başlattı. Maruf Kok, saat 07.45'te polis merkezine giderek, teslim oldu. Yapılan araştırmada Maruf Kok'un, ilk eşinden de ayrıldığı ve ikinci eşi Dilan'ın amcasının kızı olduğu öğrenildi.

"İNSANLARIN 'KARIN SENİ ALDATMIŞ' GÖZÜYLE BAKTIĞINI SANIYORDUM"

Maruf Kok emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kok'un burada savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde, eski eşi ile anlaşarak boşandıktan sonra İstanbul'a gittiğini belirten Maruf Kok, şunları anlattı: "Dilan'ın beni aldattığını düşündüğüm ve çocuklarımın da söylemesi sebebiyle bunu hiçbir zaman kendime yediremedim. Çünkü ben Dilan'ı çok seviyordum. Çocuklarımı özlemem sebebiyle Iğdır'a gelmek için uçakla Kars'a geldim. Uçakta amcamın eşiyle karşılaştık ve Iğdır iline geldik. Yengemi evine bıraktıktan sonra ben ayrılarak evime geldim. Burada çocuklarımla hasret giderdim. Evimde eşimin olmaması nedeniyle yine farklı şeyler düşünmeye başladım. Çünkü evim bomboştu, bunalıma girmiştim. Çünkü ben eşimi çok sevmeme rağmen beni aldatmıştı. Ben Iğdır'a her geldiğimde sanki insanların bana karın seni aldatmış gözüyle baktığını zannediyordum."

Son dakika gündem: Dilan'ı camını kırarak girdiği evde öldüren eski eş: Aldattığını düşündüm, pişmanım

"AYNI ŞEYLERİ HİSSEDİNCE DİLAN'I ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM"

Çocuklarıyla görüştükten sonra Doğubayazıt'a ablasının yanına gittiğini anlatan Kok, "Doğubayazıt'a giderken Dilan'ı gördüm. Sanki birini bekliyordu. Doğubayazıt'ta bulunan ablamla görüştük. Aynı gün Iğdır'a geri döndüğümde yine aynı şeyleri hissetmeye devam ediyordum ve Dilan'ı öldürmeye karar verdim. Ancak bu fikirden kurtulmak için alkol kullandım ve rahatlamak amacıyla şu an ismini hatırlamadığım bir otele gittim. Ancak alkolün de etkisiyle Dilan'ı öldürme düşüncesi daha da çok kuvvetlendi. Bu nedenle 20 dakika bekledikten sonra çıktım" diye konuştu.

Son dakika gündem: Dilan'ı camını kırarak girdiği evde öldüren eski eş: Aldattığını düşündüm, pişmanım

"GÖZÜM KARARDI, ELİMİ UZATIP ATEŞ ETMEYE BAŞLADIM"

Maruf Kok ifadesinin devamında, "Kollukta vermiş olduğum ifademde belirttiğim silahı annemle birlikte ikamet ettiğim eve giderek aldım. Daha sonra abimin aracıyla Dilan'ın evine gittim. Evdeki pencerelerden birinin kolu yarım açık gibi duruyordu. Normal itmemle açıldı. Ardından içeri girdim. Kapının ses yapmasıyla Dilan annesine bir ses geldiğini duyduğunu söyledi. Annesi de ayağa kalktı ve bana doğru geldi. Annesi beni görünce çığlık attı. Ben de Dilan'a beni neden aldattığını sordum. Ayağa kalkan Dilan bana cevap vermedi. Gözüm karardı ve elimi uzatarak ateş etmeye başladım" dedi.

"KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM, PİŞMANIM"

Maruf Kok, olaydan sonra kaçtığını belirterek, "Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Mermilerin neresine isabet ettiğini bilmiyorum. Daha sonra da olay yerinden uzaklaştım. Aracı ağabeyimin kapısının önüne bırakıp, evimin yakınında bulunan harabe bir evde sabahladım. Söylediğim metruk bina benim evimin yanındadır. Ben silahın nerede olduğunu bilmiyorum. Düşürmüş olabilirim. Pişmanım" diye konuştu.

Kok'un savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Camını kırarak girdiği evde eski eşini öldüren zanlı kendisini böyle savundu: Aldattığını düşündüm

Doğubeyazıt, Polis, Kasım, Iğdır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Camını kırarak girdiği evde eski eşini öldüren zanlı kendisini böyle savundu: Aldattığını düşündüm - Son Dakika


YORUMLAR (5)
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