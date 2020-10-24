Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar - Son Dakika

Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar

24.10.2020 08:13
Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar, System.String[]

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Halk Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tiyatro ekibi, çocukları koronavirüse karşı bilinçlendirmek için sahnede 'Pamuk Prenses ve Koronavirüs' adlı oyunu sergiledi.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Halk Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tiyatro ekibi, çocukları koronavirüse karşı bilinçlendirmek için sahnede 'Pamuk Prenses ve Koronavirüs' adlı oyunu sergiledi.

Kaynarca Halk Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tiyatro ekibi, Kaynarca Atatürk İlköğretim Okulu'nda eğitim gören çocuklara, koronavirüsten korunmanın yollarını kendileri tarafından hazırlanan 'Pamuk Prenses ve Koronavirüs' adlı oyunla anlattı. Okulun bahçesinde, sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen oyunu izleyen çocuklara eğlenceli bir dille koronavirüsten korunmanın yolları anlatıldı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi konuların vurgulandığı oyunu izleyen çocuklar da maske ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdu. Oyunun ilçede birçok okulda gösterime sunulması planlanıyor.

'PAMUK PRENSES VE KÖTÜ KALPLİ CADIYI KORONAYA TAŞIDIK'Tiyatro ekibinin yönetmenliğini ve yazarlığını yapan Suzan Tufan, "Masal kahramanları ile bu işi daha güzel yapar ve çocukları daha güzel etkileriz diye düşündüm. Pamuk prenses ve kötü kalpli cadıyı koronaya taşıdık. Amacımız burada küçük çocuklarımızı eğlendirirken eğitmek, bilinçlendirmekti. O yüzden oynadık. Memnun olduklarını düşünüyoruz. Virüsten korunmaları gerektiğini oyunlaştırarak anlatmaya çalıştık. İnşallah amacımıza ulaşmışızdır, bizi en mutlu eden şey bu olur zaten" dedi.'İNŞALLAH GÜZEL BİR MESAJ VERMİŞİZDİR ÖĞRENCİLERİMİZE'

Kaynarca Halk Eğitim Müdürü Ayhan Alıkçı ise, "Covid- 19 ile ilgili neler yapabiliriz düşüncesi ile bu konuyu oyunlaştırarak anlatabilme düşüncesi ile tiyatro bölümü hocamız Suzan Tufan ile diyaloga geçtim. Böyle bir çalışma yapabileceğimizi kendisine ilettim. O da sağ olsun böyle güzel bir oyun ortaya çıkardı. İnşallah güzel bir mesaj vermişizdir öğrencilerimize" diye konuştu.


Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar
Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar
Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar
Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar
Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar

Koronavirüs, Prenses, Tiyatro, oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren: Aday olmayı düşünmüyorum İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi
Celil Nalçakan, oyunculuk performansıyla Kırmızı Oda dizisine damga vurdu Celil Nalçakan, oyunculuk performansıyla Kırmızı Oda dizisine damga vurdu         
07:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de         
01:45
Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı         
00:28
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Dünya Sağlık Örgütü, kuzey yarımküredeki vaka artışıyla ilgili liderlere Dünya Sağlık Örgütü, kuzey yarımküredeki vaka artışıyla ilgili liderlere "acil eylem" çağrısında bulundu         
23:24
Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu         
22:55
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu         
19:20
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 08:19:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei