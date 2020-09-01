Son dakika gündem: - Trump, Blake protestolarına sahne olan Kenosha'ya gidiyor - Son Dakika

- Trump, Blake protestolarına sahne olan Kenosha'ya gidiyor

WISCONSIN - ABD Başkanı Donald Trump, Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından ateş açılarak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar sırasında kente ziyaret gerçekleştiriyor.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde 23 Ağustos'ta 29 yaşındaki Jacob Blake'in polis tarafından sırtından 7 kez ateş edilerek vurulmasının ardından başlayan protestolar giderek şiddetini arttırıyor. Bölgeye daha önce Ulusal Muhafız ve federal kolluk kuvveti gönderilmesi talimatı veren ABD Başkanı Donald Trump şiddet olaylarıyla sarsılan kente bugün ziyaret gerçekleştiriyor. Trump Başkanlık uçağına binmeden önce yaptığı açıklamada, "Kolluk kuvvetleri ve Ulusal Muhafızlar için orada olacağım. Çünkü Kenosha'da harika bir iş çıkardılar. Olayları hemen bastırıyorlar" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz hafta Kenosha'daki gösterilerde 2 kişinin ölümüyle bağlantılı olarak gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli genci savunan Trump, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'i ise anarşistler ve isyancıların yanında yer almakla suçladı. Trump, "Bence birçok insan bu Demokratların yönettiği şehirlerde neler olduğuna bakıyorlar ve tiksiniyorlar" diye konuştu. "Neler olduğunu görüyorlar ve ülkemizde olanlara inanamıyorlar" diyen Başkan Trump, "Ben de inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kenosha Belediye Başkanı Antaramian'a tepki

Trump, "Dün gece bu radikal anarşistlerin Belediye Başkanının evine girmeye çalıştığını ve bu zavallı Belediye Başkanına bir sürü kötü şey olduğunu gördüm. Yani onun nasıl Belediye Başkanı olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok" diyerek Demokrat John Antaramian'ı eleştirdi. Trump, "Onu gerçekten korkunç bir şekilde taciz eden muazzam sayıda insan vardı ve sanırım evine girmeye çalışıyorlardı. Antaramian aptal olduğu için halen onlara destek oluyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Trump'ın ziyaretine yönelik açıklama yapan Belediye Başkanı Antaramian ise ziyaret için iyi bir zaman olmadığını söylemişti. Antaramian, "Bize göre tercihimiz onun bu noktada gelmemesi olurdu" ifadelerini kullanmıştı. Protestoculara sert tepki gösteren Trump'ın Kenosha'da güvenlik güçleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.