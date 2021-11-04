Üye Girişi
Son dakika haber: AB: Etiyopya'da savaşın bitmesi için tüm dış politika araçlarını kullanmaya hazırız - Son Dakika

Son dakika haber: AB: Etiyopya'da savaşın bitmesi için tüm dış politika araçlarını kullanmaya hazırız

04.11.2021 14:45
Son dakika haber: AB: Etiyopya'da savaşın bitmesi için tüm dış politika araçlarını kullanmaya hazırız

Son dakika habere göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Etiyopya'da çatışmanın sona ermesine yardımcı olmak için kısıtlayıcı önlemler dahil tüm dış politika araçlarını kullanmaya hazır olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Etiyopya'da çatışmanın sona ermesine yardımcı olmak için kısıtlayıcı önlemler dahil tüm dış politika araçlarını kullanmaya hazır olduğunu bildirdi.

Borrell, AB adına yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya'da bir yılı geride bırakan iç savaşta durumun daha kötüye gittiğini ve insani krizin derinleştiğini belirtti.

AB'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile Oromo Kurtuluş Ordusu'nun (OLA) ilerlemelerinin yanı sıra Etiyopya Hava Kuvvetlerinin bombardımanından endişe duyduğunu ifade eden Borrell, "AB, askeri bir çözüm olmadığını yineliyor ve çatışmanın tüm taraflarını derhal yürürlüğe girecek anlamlı bir ateşkes uygulamaya, ön koşulsuz siyasi müzakerelere katılmaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Borrell, ülkedeki durumu "Tigray'da şiddet 3 milyona yakın insanı evini terk etmeye zorladı ve 5 milyondan fazla insan acil insani yardıma muhtaç durumda." sözleriyle tanımlarken, insani yardımın tam, sürekli ve öngörülebilir erişimini sağlamak için acil eylem gerekli olduğuna dikkati çekti.

AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in dün açıkladığı Etiyopya İnsan Hakları Komitesi ile ortak raporu memnuniyetle karşıladığını aktaran Borrell, raporda da işaret edildiği üzere sivillere ve "esir savaşçılara" yönelik şiddet, işkence ve kötü muamele, tecavüz, mülklerin yağmalanması, altyapının ve dini mekanların tahrip edilmesi dahil cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, uluslararası insancıl hukuk ihlalleri ve diğer insan hakları ihlalleri ve suiistimallerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Borrell, "Bu ihlallerden bazıları savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edebilir. Failler bağımsız, şeffaf ve tarafsız bir şekilde hesap verebilir olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AB, Etiyopya'nın istikrarını, birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir. AB, barışı, uluslararası insan hakları hukukuna bağlılığı teşvik etmek ve çatışmanın sona ermesine yardımcı olmak için kısıtlayıcı önlemler dahil tüm dış politika araçlarını kullanmaya hazırdır."

Borrell, 2 Kasım'da da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin Etiyopya'da olağanüstü hal ilan edilmesinden endişe duyduğunu belirterek, silahların susturulması için çağrıda bulunmuştu.

Etiyopya'daki durum

Etiyopya hükümeti, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF'nin saldırıları nedeniyle bugün ülkede olağanüstü hal ilan etti. TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturuldu.

Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar Kasım 2020'den bu yana devam ediyor. Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti. TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Avrupa Birliği, Etiyopya, Politika, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AB: Etiyopya'da savaşın bitmesi için tüm dış politika araçlarını kullanmaya hazırız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti 14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor 14:40 Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Bahçeli'yi 14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu 14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi 14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Vatandaş, 13:48 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor 13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! 12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!

Son Dakika Haberleri
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
14:18 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler
13:50 Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı
Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi         
15:00
Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi         
14:53
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda         
14:26
Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir         
14:19
Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım         
13:45
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı         
13:32
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyumasıyla duran arabaları gelecek yıl satışa çıkaracak Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyumasıyla duran arabaları gelecek yıl satışa çıkaracak         
11:48
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız         
10:56
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 15:04:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: AB: Etiyopya'da savaşın bitmesi için tüm dış politika araçlarını kullanmaya hazırız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement