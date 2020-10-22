Son dakika haber: AB üyesi Hırvatistan'da polisin göçmenlere uyguladığı işkenceler belgelendi - Son Dakika

Son dakika haber: AB üyesi Hırvatistan'da polisin göçmenlere uyguladığı işkenceler belgelendi

22.10.2020 12:25
Son dakika haber: AB üyesi Hırvatistan'da polisin göçmenlere uyguladığı işkenceler belgelendi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'da polisin düzensiz göçmenlere uyguladığı sistematik şiddet ve işkenceler, Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) tarafından raporlanarak belgelendi.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'da polisin düzensiz göçmenlere uyguladığı sistematik şiddet ve işkenceler, Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) tarafından raporlanarak belgelendi.

Daha iyi hayat umuduyla ülkelerinden ayrılan binlerce göçmen, Balkan rotasını kullanarak Bosna Hersek üzerinden Hırvatistan'a, oradan da Batı Avrupa ülkelerine geçmeye devam ediyor.

Bosna Hersek-Hırvatistan sınırında incelemeler yapan DRC temsilcileri, 12-16 Ekim'de onlarca göçmenin Hırvat polisi tarafından maruz kaldığı insanlık dışı saldırıları belgeleyerek bu saldırılar hakkında soruşturma başlatılması için AB'ye çağrıda bulundu. Raporda, Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Velika Kladusa'da kalan yüzlerce göçmenin zor şartlarda yaşadığının altı çizilirken, görüşülen göçmenlerin vücutlarında Hırvat polisince yapıldığı ifade edilen kesik ve yaralar olduğu kaydedildi.

DRC'nin raporunda ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

"Afganistan vatandaşı 5 göçmen, 12 Ekim'de Sturlic yakınlarından Hırvatistan sınırını geçti. Aynı gün, Novo Selo yakınlarında üniformalı bir polis memuru tarafından durduruldular. Göçmenlerden biri kaçmayı başardı, diğerleri gözaltına alındı. İki gün sonra, Hırvat polisine 'saldırarak' kaçan beşinci arkadaşlarına karşı mahkemede tanıklık etmeye mecbur bırakıldılar. Göçmenler, DRC'ye içinde yüzleri maskeli ve siyah giyimli 10 kişinin bulunduğu bir kamyona götürüldüklerini ve bütün özel eşyalarının alındığını, çıplak bir şekilde yüz üstü yere yatırıldıklarını anlattı."

Göçmenlerin vücutlarında "kırbaç" izlerine rastlandı

Kamyona kapatılan göçmenlere yapılan sağlık taramalarında vücutlarında "kırbaç" izine rastlandığı vurgulanan raporda, ismini açıklamayan bir göçmenin polis tarafından cinsel istismara uğradığını da anlattığı kaydedildi.

İngiliz "The Guardian" gazetesinin ulaştığı fotoğraf ve doktor raporlarında, Hırvatistan'da yakalanan göçmenlerin polis tarafından kırbaçlandığı aktarılırken vücudunda kırbaç izleri görülen bir göçmenin fotoğrafı da paylaşıldı.

DRC Genel Sekreteri Charlotte Slente, bölgedeki göçmenlerden alınan ifadelerin "kan dondurucu" olduğunu belirterek bir haftada 75'ten fazla göçmenin karşı karşıya kaldığı işkence, dayak, hatta cinsel istismarları rapor ettiklerini aktardı.

Hırvatistan'a ve AB'ye sınırda yaşanan sistematik şiddete "dur" demeleri çağrısında bulunan Slente, "İnsanlara bu şekilde davranılması, hiçbir AB ülkesi ve kurumu tarafından kabul edilmemeli, bir an önce bağımsız bir sınır gözetleme sistemi kurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan sessizliğini koruyor

Raporda ifadelerine yer verilen Velika Kladusa'daki doktorlardan Mustafa Hodzic, muayene ettiği bir göçmenin sırt ve bacaklarının arka kısmında yaralar olduğunu aktararak bunların kesinlikle cinsel istismar kanıtı olduğunu ifade etti.

Pakistanlı bir göçmen ise çıplak bir şekilde kamyona bindirildikten sonra siyah giyimli kişiler tarafından coplarla dövüldüklerini anlatarak "İçlerinden biri özçekim yaptı. Dört kişi çıplak bir şekilde yerdeydik. Hareketsiz 20 dakika yattık." dedi.

Göçmenler, hava karardıktan sonra Bosna Hersek'ten küçük gruplar halinde Hırvatistan'a geçmeye çalışırken, Hırvatistan tarafında yakalanarak geri gönderilen birçok göçmenin şiddete maruz kaldığı daha önce de rapor edilmişti.

DRC tarafından hazırlanan ve AB Komisyonuna gönderilen rapor hakkında Hırvatistan yetkilileri henüz bir cevap vermedi.

Avrupa Birliği, Hırvatistan, Danimarka, Şiddet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AB üyesi Hırvatistan'da polisin göçmenlere uyguladığı işkenceler belgelendi - Son Dakika

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