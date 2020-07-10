Son dakika haber... Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişiyi alacağı için öldürmüş - Son Dakika

Son dakika haber... Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişiyi alacağı için öldürmüş

Son dakika güncel haberine göre Konya'da akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Konya'da akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Annesiyle yaşayan ve hurdacılık yaptığı öğrenilen Mehmet Gülme'nin (47), Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde bıçakla öldürülmüş bulunmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma neticesinde, Gülme'yi öldüren zanlının, aralarında daha önceden alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Yasin B. (34) olduğunu belirledi.

Şüpheli, merkez Karatay ilçesindeki bir sanayi sitesinde, arkadaşının iş yerinde saklanırken yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde 2 gün önce, annesiyle yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Gülme, sokak ortasında bıçakla öldürülmüş bulunmuştu. Polis, Gülme'yi öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişiyi alacağı için öldürmüş - Son Dakika
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