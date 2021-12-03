Son dakika haber: Amasya'da sahte içki operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İl merkezi ve Suluova ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şişelere doldurulmuş sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ürettikleri ve sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Amasya 'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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