Son dakika haber: Ankara'da jandarmanın operasyonları sonucu 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Ankara'da jandarmanın operasyonları sonucu 20 şüpheli yakalandı

01.03.2022 16:27
Son dakika haber: Ankara'da jandarmanın operasyonları sonucu 20 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Başkentte jandarma ekiplerinin 22-28 Şubat tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda, 20 şüpheli yakalandı.

Başkentte jandarma ekiplerinin 22- 28 Şubat tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda, 20 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Nallıhan ilçesi Arkutça Mahallesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Nallıhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 23 Şubat'ta yapılan arama sonucunda, 5 sikke bulundu, el dedektörü, el feneri, çapa ve keser ele geçirildi. Sikkelere, Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

-Hırsızlık operasyonlarında 15 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Jandarma Asayiş Timleri de 22-28 Şubat tarihleri arasında 7 ilçedeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen Mamak'ta 3, Etimesgut'ta 6, Sincan'da 1, Gölbaşı'nda 2 şüpheli yakalandı. Çamlıdere, Kızılcahamam ve Çubuk ilçesinde farklı tarihlerde evden hırsızlık, haberleşme ve enerji nakli hattı kablo hırsızlığına karıştığı belirlenen 3 kişi daha gözaltına alındı.

-Diğer operasyonlar

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında ise Sincan'da bir besi çiftliğinde yapılan aramalarda, 2 sigara dolum makinesi, 40 kilogram tütün, 46 bin 400 boş makaron, 2 bin 114 dolu makaron, 239 tütün paketlerinde ayrıştırılmış bandrol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaları kapsamında ise Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi ile Şereflikoçhisar İlçesi Kandere Mahallesinde 2 kişi yakalandı.

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Hırsızlık, 28 Şubat, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ankara'da jandarmanın operasyonları sonucu 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Ankara'da jandarmanın operasyonları sonucu 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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