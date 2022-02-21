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Son dakika haber... Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Son dakika haber... Atama kararları Resmi Gazete'de

21.02.2022 01:23
Son dakika haber... Atama kararları Resmi Gazete'de

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal'ın atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal'ın atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum ve Yönetim Kurulu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal'ın atandı.

Karar kapsamında kurumun Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi.

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Hasan Mandal, Araştırma, Türkiye, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika


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