Son dakika haber! Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Dün ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise mayıs ayında yıllık bazda yüzde 5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun yüzde 4,7 olması bekleniyordu. TÜFE nisanda yıllık bazda yüzde 4,2 artmıştı. Uzmanlar risklere dikkat çekmekle birlikte enflasyondaki sert yükselişin geçici olduğu görüşünü bildiriyor.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,65 artışla 457,51 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artarak 7.134,05 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,78 değer kazanarak 15.693,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83'lük artışla 6.600,66 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31'lik yükselişle 25.717,42 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.11 itibarıyla yüzde 0,608'luk düşüşle 1,21 seviyelerinden işlem gördü.