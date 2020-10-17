Son dakika haber... Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı (3) - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı (3)
17.10.2020 03:14
Son dakika haberi: ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.
ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.
'GÜNÜN HASILATI' PAYLAŞIMI
Bakan Soylu, Twitter hesabından 'Günün hasılatı' notuyla yaptığı paylaşımda, gün içerisinde terör örgütünden ele geçirilen mühimmatlara ilişkin fotoğrafları yayınladı.
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