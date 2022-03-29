Son dakika haber | Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü

29.03.2022 17:15
Son dakika haber | Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 köpek ile 7 kedi zehirlenerek öldürüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 köpek ile 7 kedi zehirlenerek öldürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi sahilinde 2 köpek ve 4 kedi, dün, vatandaşlar tarafından bitkin halde bulundu. Ağzından salyalar akan hayvanlar için vatandaşlar belediyeden yardım istedi. Bölgeye belediyeye ait hayvan ambulansı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen zehirlendiği tespit edilen hayvanlar kurtarılamadı.

Bu arada, 27 Mart'ta Gündoğan Mahallesi'nde de 3 ölü kedi bulundu. Çevredekilerin şikayeti üzerine kediler için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, zehirlendikleri belirlenen kedileri nekropsi yapmak üzere bölgeden aldı.

Jandarma, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber | Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü
Son dakika haber | Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü
Son dakika haber | Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü
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Jandarma, Bodrum, Köpek, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika


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