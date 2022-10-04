Bolu'da tedirgin eden görüntü! İçme suyu barajındaki balıklar ölüyor

Bolu Gölköy Barajı Göleti'nde balık ölümleri yaşandı. Vatandaşların onlarca balığın öldüğü yönündeki ihbarı üzerine bölgeye Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler ölü balıkları topladı ve sudan da numune aldı. Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

GÖZLER GELECEK SONUÇLARDA

Bolu Valisi Erkan Kılıç, balık ölümleriyle ilgili inceleme yapıldığını ifade ederek, "Balık ölümlerinin neden kaynaklandığını tam bilemiyoruz. Şuanda İl Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli orada araştırma yapıyorlar. Numuneler alındı. Bunların tahlil ve araştırmaları laboratuvarlarda yapılacak. Ona göre sonuç ortaya çıkacaktır. Şuanda olay inceleme boyutunda. Bakıp değerlendireceğiz, hangi adımları atmamız gerekiyorsa ona göre adım atmaya çalışacağız" dedi.

"TEDBİRLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

Sonuçlar çıkana kadar gölde balık tüketimi konusunda tedbirli olmak gerektiğini belirten Vali Kılıç, "Balıkçı arkadaşların çevreye doğaya zarar vermeyecek şekilde duyarlı olması gerekiyor. Kullandıkları yemden yaptıkları faaliyetlerin Bakanlığın belirlemiş olduğu ilke ve kurallara göre bunu gerçekleştirmeleri önemli. Doğayı çevreyi hor kullanmamız gerekiyor. Şu anda ben oradaki balıkların tüketilmemesi ile ilgili bir şey diyemem. Ama yine de dikkatli olmak gerekir. Balıklar neden ölmüş onun araştırması yapılacak ve ona göre çıkan sonuçlara göre bir şey diyebiliriz. Ama tedbirli olmakta fayda var" diye konuştu.

İÇME SUYUNDAN ZEHİRLENEN 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bolu geçtiğimiz haftalarda da merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın son günü itibariyle başlayan zehirlenme vakalarında 1 kişi ölmüş, 141 kişi de hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Hastalardan 115'i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken tedavileri devam edenlerin arasında entübe edilen ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verenlerden iyi haber bekleniyor. Köyde bulunan su depolarında yapılan temizlik ve klorlama çalışmalarının ardından vatandaşların evlerine sular yeniden verilmeye başlamasına rağmen suların içme suyu olarak kullanılmaması isteniyor.

İşte endişe yaratan o görüntüler;