Üye Girişi
Son dakika haber | Bursa'da 'ışık ihlali' kazası: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

Son dakika haber | Bursa'da 'ışık ihlali' kazası: 3 ölü, 1 yaralı (2)

26.01.2022 15:11
Son dakika haber | Bursa'da 'ışık ihlali' kazası: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika gündem haberi: KAVŞAĞA 180 KİLOMETRE HIZLA GİRMİŞBursa'da, otomobil sürücüsü Uğur Çalışkan'ın (35) kırmızı ışık ihlali yaparak girdiği kavşakta, kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, diğer sürücü Uğur Çalışkan ile otomobilde bulunan Engin Demirayak ve Sezer Paçacı hayatını kaybetti.

KAVŞAĞA 180 KİLOMETRE HIZLA GİRMİŞ

Bursa'da, otomobil sürücüsü Uğur Çalışkan'ın (35) kırmızı ışık ihlali yaparak girdiği kavşakta, kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, diğer sürücü Uğur Çalışkan ile otomobilde bulunan Engin Demirayak ve Sezer Paçacı hayatını kaybetti. 3 arkadaşın, kazadan yaklaşık 30 dakika önce Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkisinde birlikte çektirdikleri fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştıkları görüldü. Polis ekiplerinin kaza yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ise otomobilin, kavşağa giriş hızının 180 kilometre olduğu tespit edildi.


YORUMLAR
500

Uğur Çalışkan, Otomobil, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bursa'da 'ışık ihlali' kazası: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika


İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Can havliyle uykusundan uyandı yüzü tanınmaz hale geldi! O maddeyi yüzüne kız kardeşi dökmüş! Can havliyle uykusundan uyandı yüzü tanınmaz hale geldi! O maddeyi yüzüne kız kardeşi dökmüş!         
14:34
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Mansur Yavaş'tan bir örnek hamle daha! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı Mansur Yavaş'tan bir örnek hamle daha! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı         
11:39
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti! Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti!         
08:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Anne, cinsel içerikli mesajlaşmalarını öğrenen kızını öldürmüş Anne, cinsel içerikli mesajlaşmalarını öğrenen kızını öldürmüş         
18:49
Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki         
18:46
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22

Son Dakika Haberleri
15:08 Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor
14:48 Fahrettin Altun'dan Suriyeli mülteciler açıklaması: 500 binden fazlası vatanlarına döndü
14:47 Fenerbahçe'de koronavirüs depremi! Sayı 6'ya çıktı! Vaka artışı durdurulamıyor
14:36 Defalarca bıçaklayıp başında sigara içmişti! Genç kadını zorla kaçırmış
14:36 Vitor Pereira, İngiltere'yi karıştırdı! Ayaklanan taraftarlar stat duvarına yazılar yazdı
14:31 Kuruluş Osman bu akşam ekranlarda! Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak?
14:21 Bu araştırma şaşırtacak! Yurt dışında yaşamak istediğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 53
14:15 Ekrem İmamoğlu: İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcular için gıda-barınma teklif ettik, "İhtiyacımız yok" cevabını aldık
14:11 İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu
14:11 Elon Musk, Türkiye'de 11 kentte başlıyor! Tesla için ilanlar verildi, elemanlar aranıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 15:17:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bursa'da 'ışık ihlali' kazası: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement