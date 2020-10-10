Son dakika haber! Denizi sel götürdü - Son Dakika

Son dakika haber! Denizi sel götürdü

10.10.2020 11:24
Son dakika haber! Denizi sel götürdü, System.String[]

Son dakika haberler... Bursa'nın Gemlik, Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde dün yaşanan dolu felaketi ilçede hayatı adeta felç etti.

Bursa'nın Gemlik, Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde dün yaşanan dolu felaketi ilçede hayatı adeta felç etti. Fındık büyüklüğünde gökyüzünden düşen buz parçaları saniyeler içerisinde her yeri kaplarken sonrası yaşanan şiddetli yağmur sebebiyle yolları sel götürdü. Özellikle Gemlik ilçesinde en işlek caddeler sel suları ile kaplanınca araçlar yollarda kaldı. Şiddetli dolu sebebiyle balıkçı barınaklarında bağlı çok sayıda tekne batma tehlikesi yaşadı.

Meteoroloji radarında dün saat 16: 50 ve 18: 30 saatleri arasında Bursa'nın Mudanya, Gemlik, Orhangazi ilçeleri ile Yalova'da kuvvetli sağanak uyarısı alınınca Meteoroloji Genel Müdürlüğü durumu resmi twitter hesabından paylaşıp Bursa Valiliği'ni de oluşabilecek sel ve taşkınlara karşı uyardı.

Dün akşam saatlerinde aniden başlayan dolu ve ardından devam eden şiddetli sağanak yağış adeta üç ilçeyi felç etti. Gemlik'te derelerden akan sel suları işlek caddelere dolunca araçlar yollarda kalıp ilerleyemedi. Belediye otobüslerinde yolculuk eden vatandaşlar sel suları yüzünden otobüslerde mahsur kalıp aşağıya inemedi. Balıkçı barınaklarında bulunan yüzlerce tekne dolu sebebiyle zarar gördü. Saniyeler içerisinde denizin üzeri gökyüzüden düşen küçük buz tanecikleri ile kaplandı. O anlar da balıkçılar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Denize dökülen sel suları ilginç görüntüler oluşturdu. Görüntüyü çeken kişi aynı zamanda tekne sahiplerini gelip teknelerini güvenliğini sağlamaları için uyardı.

Gemlik İlçe Belediyesi yaşanan felaketin ardından balıkçıların kayıklarını çekebilmeleri için yeni çekek yerleri hazırladıklarını açıkladı. Gemlik Belediyesi ekiplerinin, bir saatten fazla kapanan Bursa İstanbul karayolunda Buski ve itfaiye ekipleriyle beraber sel felaketine 1 greyder 1 loder 4 kepçe 2 kamyon 1 tanker ve 1 traktör ile müdahale ettiği duyuruldu.

İlçeyi şimşekler aydınlattı, ağaçlara yıldırım düştü

Gök gürültülü şiddetli sağanak yağış sırasında çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, izlenimine doyum olmayan doğa olayını ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarılıp o anları kaydetti.

Gece boyu devam eden yağmur trafiği de felç etti. Bursa - İstanbul Karayolu'nda kilometrelerce kuyruk meydana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde yağmurun şiddetini azaltmasıyla birlikte trafikteki sıkışıklıkta ortadan kayboldu. Gece bazı sürücüler yağmurun tadını park ettikleri araçlarının içerisinde müzik dinleyerek çıkardı. - BURSA

Son dakika haber! Denizi sel götürdü
Son dakika haber! Denizi sel götürdü
Son dakika haber! Denizi sel götürdü
Son dakika haber! Denizi sel götürdü
Son dakika haber! Denizi sel götürdü

Orhangazi, Gemlik, Bursa, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Denizi sel götürdü - Son Dakika

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