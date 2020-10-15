Son dakika haberleri: Vali Karaloğlu, Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'de inceleme yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Vali Karaloğlu, Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'de inceleme yaptı

15.10.2020 16:31

Son dakika haberler... Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ilişkin, "Hem altyapıya hem de burada yatırım yapan işletmelere sağlanmış olan hibe desteğin toplam karşılığı 70 milyon lira. Bu kaynağı heba edemeyiz.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ilişkin, "Hem altyapıya hem de burada yatırım yapan işletmelere sağlanmış olan hibe desteğin toplam karşılığı 70 milyon lira. Bu kaynağı heba edemeyiz. Mutlaka Diyarbakır ve ülkedeki hayvancılığın gelişmesinde burayı bir mihenk noktası haline getirmemiz lazım." dedi.

Vali Karaloğlu, Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'de gerçekleştirdiği incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, bu OSB'nin Türkiye'de bir ilk olarak kurulduğunu ifade etti.

Söz konusu OSB ile ilgili toplantı gerçekleştirdiklerini ve yönetim kurulu seçimini yaptıklarını belirten Karaloğlu, hayvancılığın hem Diyarbakır'ın hem de bölgenin en önemli sektörlerinden biri olduğunu söyledi.

Karaloğlu, "Hayvancılığın gelişmesi, çiftçimizin hayvancılık noktasındaki gelirini artırmasıyla ilgili devletimizin, hükümetimizin Tarım ve Orman Bakanlığımızın birçok teşviği, gayreti var. İşte onlardan biri de Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'da denenen bu hayvancılık ihtisas OSB uygulaması." diye konuştu.

Şu anda OSB'de 83 parselin bulunduğunu dile getiren Karaloğlu, 57 parselde işletmelerin açıldığını fakat tahsis edilen 23 parselde yatırıma başlanmadığını, onlarla ilgili de çalışmaların olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, boş olan parsellerle ilgili yatırımcıların niyetinin olmaması durumunda tahsislerin iptal edileceğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Hem altyapıya hem de burada yatırım yapan işletmelere sağlanmış olan hibe desteğin toplam karşılığı 70 milyon lira. Bu kaynağı heba edemeyiz. Mutlaka Diyarbakır ve ülkedeki hayvancılığın gelişmesinde burayı bir mihenk noktası haline getirmemiz lazım. Burada şu anda parsel tahsisi yaptığımız iş insanlarımız, yatırım yapacak olanlar ellerini çabuk tutsun. Süresi dolanların tahsislerini iptal edeceğiz. Gerçek anlamda hayvancılıkla uğraşan yatırımcıyı bulup buraya çekmek durumundayız."

OSB'deki bazı altyapı sorunlarının çözümüne ilişkin sundukları projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kabul edildiğini belirten Karaloğlu, ilerleyen süreçte yeni yönetimle bunları daha hızlı bir şekilde gidereceklerini ifade etti.

Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu bölgenin mutlaka başarılı olması lazım. Türkiye'de ilk uygulandığı için, örnek olduğu için burayı mutlaka işler halde tutmamız gerekir ki Türkiye'deki diğer işletmelere de örnek olsun. Burayı doğru düzgün işletemezsek heba etmiş oluruz. Sadece Diyarbakır değil tüm Türkiye için heba etmiş oluruz.

Seçmiş olduğumuz yeni müteşebbis ve yönetimle kurumların payları da değişti. Daha önce Büyükşehir Belediyesi burada pay sahibi değildi. Şu anda yüzde 40 pay sahibi. Yüzde 30'u Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının, yüzde 20'si Ticaret Borsasının, yüzde 10'u da Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin. Yeni yapımız böyle oluştu. O yapıya da uygun müteşebbis heyet ve yönetim belirlendi. Seçtiğimiz müteşebbis heyetine ve yönetime güveniyoruz. İnşallah burayı ayağa kaldıracağız."

Karaloğlu, incelediği et entegre tesisinin modern bir yapıda olduğunu dile getirerek, burada hijyen kurallarına dikkat edildiğini, bu nedenle yatırımcıları kutladığını söyledi.

Son dakika haberleri: Vali Karaloğlu, Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'de inceleme yaptı
Son dakika haberleri: Vali Karaloğlu, Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'de inceleme yaptı
Son dakika haberleri: Vali Karaloğlu, Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'de inceleme yaptı
Son dakika haberleri: Vali Karaloğlu, Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'de inceleme yaptı

Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, Yatırım, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Vali Karaloğlu, Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'de inceleme yaptı - Son Dakika

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