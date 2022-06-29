Son dakika haber | Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

29.06.2022 20:08
Son dakika haber | Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber: Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-655 Batı Karadeniz Düzce- Zonguldak Bağlantı Yolu Akçakoca istikametinde seyreden, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, Tabakhane Köprüsü mevkisinde aynı yönde giden T.V. idaresindeki 81 FJ 780 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalan motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü T.V. polis karakoluna götürüldü.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Bakan Soylu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi Son dakika haber | Bakan Soylu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi Akçakoca'da sağanak nedeniyle Çivi Deresi'nde su taşkınlıkları yaşandı Akçakoca'da sağanak nedeniyle Çivi Deresi'nde su taşkınlıkları yaşandı
Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Zonguldak, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 03:11:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement