Son dakika haber: Esed rejimi güçleri Afrin kırsalındaki SMO'ya saldırdı: 9 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber: Esed rejimi güçleri Afrin kırsalındaki SMO'ya saldırdı: 9 ölü

29.06.2022 16:50
Son dakika haber: Esed rejimi güçleri Afrin kırsalındaki SMO'ya saldırdı: 9 ölü

Son dakika haber... ?Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin, Afrin'in güneyinde yer alan Basufan köyündeki Suriye Milli Ordusuna (SMO) saldırısında 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

? Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin, Afrin'in güneyinde yer alan Basufan köyündeki Suriye Milli Ordusuna (SMO) saldırısında 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Halep'in batı kırsalında konuşlu Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, SMO bileşenlerinden Feylakul Şam'ın nöbet değişimi sırasında askeri araca ısı güdümlü füzeyle saldırdı.

Feylakul Şam grubunun Medya Sorumlusu Seyf Raad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin ısı güdümlü füzeyle askerlerini hedef aldığını söyledi.

Raad, söz konusu saldırıda 9 SMO mensubunun hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını belirtti.

Raad, Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin saldırılarına misilleme olarak, rejim güçlerine ait askeri noktaları vurduklarını kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Esed rejimi güçleri Afrin kırsalındaki SMO'ya saldırdı: 9 ölü - Son Dakika

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