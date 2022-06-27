Son dakika haber... Fas, Melilla'da 37 göçmenin öldüğü olaylara karışan 65 göçmene dava açtı - Son Dakika
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Son dakika haber... Fas, Melilla'da 37 göçmenin öldüğü olaylara karışan 65 göçmene dava açtı

27.06.2022 22:50
Son dakika haber... Fas, Melilla'da 37 göçmenin öldüğü olaylara karışan 65 göçmene dava açtı

Son dakika haber: İspanya'nın Kuzey Afrika topraklarında bulunan ve Fas sınırında yer alan Melilla şehrinde 37 göçmenin öldüğü olaylar nedeniyle Fas'ın olaylara karışan 65 göçmene dava açtığı belirtildi.

İspanya'nın Kuzey Afrika topraklarında bulunan ve Fas sınırında yer alan Melilla şehrinde 37 göçmenin öldüğü olaylar nedeniyle Fas'ın olaylara karışan 65 göçmene dava açtığı belirtildi.

İspanya'nın Kuzey Afrika topraklarında bulunan ve Fas sınırında yer alan Melilla şehrinde 24 Haziran'da 37 kişinin hayatın kaybettiği göçmen akını ile ilgili Fas'ın 65 göçmene dava açtığı belirtildi. Fas basınınrı adli bir kaynağa dayandırdığı haberde, yargılanan göçmenlerin çoğunun Sudanlı olduğu cd göçmenlerin ateş yakmak, güvenlik güçlerine saldırmak ve yasa dışı sınır geçişlerini kolaylaştırmakla suçlandıkları ifade edildi.

Fas İnsan Hakları Derneği (AMDH) tarafından yapılan açıklamada, 3 AMDH avukatının göçmenleri mahkemede temsil etmeye yardımcı olacağı aktarılarak, gözaltına alınan diğer birçok göçmenin ise otobüsle Fas'ın güneyine götürüldüğü ve orada serbest bırakıldığı belirtildi.

Yaklaşık 2 bin göçmenin yer aldığı göçmen akınında yaklaşık 100 kişi sınırı geçmeyi başardı. Afrika Birliği Komisyonu, Afrikalı göçmenlerin Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalıştığı sırada yaşanan olaylar ve can kayıplarıyla ilgili acil soruşturma çağrısında bulunurken, Fas ve İspanya ise göçmen akınında aşırı güç kullanmadıklarını öne sürdü. - RABAT

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Kaynak: İHA

Kuzey Afrika, İspanya, Afrika, Fas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Fas, Melilla'da 37 göçmenin öldüğü olaylara karışan 65 göçmene dava açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Fas, Melilla'da 37 göçmenin öldüğü olaylara karışan 65 göçmene dava açtı - Son Dakika
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