İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alibaba Mahallesinde bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlenen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Alibaba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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