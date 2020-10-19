Son dakika haber... Helikopter ambulans yenidoğan bebek için havalandı

Son dakika gündem haberi: Yahyalı'da solunum sıkıntısı çeken yenidoğan bebek, helikopter ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yahyalı'da solunum sıkıntısı çeken yenidoğan bebek, helikopter ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Yahyalı ilçesinde yaşayan Seher Urgun ile Mehmet Raşit Urgun'un dünyaya gelen bebeklerinde solunum sıkıntısı olduğu belirlendi. Bebek Urgun, Yahyalı Devlet Hastanesi'nde helikopter ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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