ABD'nin İsrail'e bölgesel bir savaş çıkması halinde tahrip olacak altyapısını yeniden imar için yardım sözü verdiği bildirildi.

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, bu yardım taahhüdünün İsrail ile İran arasında patlak verebilecek çatışmaları da kapsadığı belirtildi.

Haberde, "Bölgesel acil durumlar için gizli İsrail-ABD ortak savunma planının son bölümünde, İsrail siyaset ve güvenlik teşkilatında çok az kişinin bildiği bir madde bulunuyor. İsrail Devletini Yeniden İmar Etme Yardımı başlıklı bu bölümde ABD yönetimi, İsrail'e İran ile çıkabilecek çatışmalar gibi bölgesel bir savaştan zarar görmesi halinde sivil altyapıyı yeniden inşa etmesine yardım sözü veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Bunun limanlar, elektrik, iletişim, su ve yolların imarını içerdiğine işaret edilen haberde, ayrıca İsrail'e imar konusunda bunlar dışında da her türlü yardımın yapılacağı kaydedildi.

ABD'nin başka bir ülkeyle de benzer bir anlaşma yapıp yapmadığı konusunun şüpheli olduğuna değinilen haberde, bu anlaşmanın, "limanlara, elektrik ve su tedarik sistemlerine ve diğer hayati alanlara büyük ölçekli füze saldırıları gibi abartılı senaryolar için tasarlandığı" aktarıldı.

Haberde ayrıca nükleer tesislere yönelik (ABD-İsrail) ortak saldırılarının hala uzak bir ihtimal olduğu belirtildi.

İsrail İran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası müzakerelerde anlaşma sağlanması halinde buna bağlı kalmayacağını duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi ve askeri yetkililer, askeri seçeneği kullanmaktan çekinmeyeceklerini vurgulamış, buna karşılık İranlı makamlar, herhangi bir İsrail saldırısına karşılık verileceğini açıklamıştı.