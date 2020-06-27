Son dakika haber! Kabil'de Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu aracına saldırı: 2 ölü
Son dakika haberleri: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu üyelerini taşıyan araca yönelik bombalı saldırıda 2 komisyon üyesi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu üyelerini taşıyan araca yönelik bombalı saldırıda 2 komisyon üyesi hayatını kaybetti.
Bağımsız İnsan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada, komisyon üyelerini taşıyan aracın altına yerleştirilen bombanın, Kabil'in Pul-i Çarhi bölgesinde patlatıldığı, saldırıda 2 komisyon üyesinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:27 Kaynak: AA
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