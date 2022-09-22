Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE IŞIK İHLALİ KAZASI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE IŞIK İHLALİ KAZASI KAMERADA

22.09.2022 09:55

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAĞITHANE'DE IŞIK İHLALİ KAZASI KAMERADAZeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE'de trafik ışığının sarıdan kırmızıya döndüğü sırada geçmeye çalışan taksi, panelvan araçla çarpıştı.

KAĞITHANE'DE IŞIK İHLALİ KAZASI KAMERADA

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE'de trafik ışığının sarıdan kırmızıya döndüğü sırada geçmeye çalışan taksi, panelvan araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yan dönen panelvanın sürücüsü hafif yaralanırken, taksi şoförü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen pazartesi saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Hürriyet Mahallesi çıkışında sarıdan kırmızıya dönen ışıklarda son anda geçmek isteyen taksi, Çağlayan yönünde ilerleyen panelvan araçla çarpıştı. Kaza nedeniyle her iki araç da metrelerce sürüklendikten sonra panelvan araç yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, panelvan sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Araç içinde sıkışan taksi şoförü kurtarılarak, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksinin sarıdan kırmızıya dönen ışıkta geçtiği görülürken, o sırada hızla gelen panelvan araç taksiye çarptı. Kaza yapan taksi ve panelvanı gören çevredekiler ise yardıma geldi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE IŞIK İHLALİ KAZASI KAMERADA - Son Dakika

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