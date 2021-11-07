İZMİR'in Çeşme ilçesinde evinin bahçesinde gördüğü otel işletmecisi Burak Işık'ı (41) pompalı tüfekle öldürüp, yanındaki eşi Gülümser Sönmez'i (42) ağır yaralayan Cafer Sönmez (48) tutuklandı.

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde market işleten Cafer Sönmez, 5 Kasım'da saat 23.00 sıralarında iş yerini kapatıp, evine döndü. İddiaya göre, Sönmez, 2 çocuğunun annesi Gülümser Sönmez ile otel işleten Burak Işık'ı evinin bahçesinde gördü. Pompalı tüfeğini alan Cafer Sönmez, eşi ile Burak Işık'a peş peşe ateş etti. Sönmez ve Işık kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Burak Işık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Işık'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Cafer Sönmez ise gözaltına alındı. Sönmez'in, ilk ifadesinde eşi ve komşusundan bir süredir şüphelendiğini ve namusunu temizlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sönmez, tutuklandı. Gülümser Sönmez'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.