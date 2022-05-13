Son dakika haber... Pendik'te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Pendik'te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı

13.05.2022 20:50
Son dakika haber... Pendik'te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Pendik'te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralıİSTANBUL Pendik'te kavşakta kontrolsüz ilerleyen ticari araç, arkadan gelen lüks otomobilin çarpmasıyla yan yattı.

Pendik'te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı

İSTANBUL Pendik'te kavşakta kontrolsüz ilerleyen ticari araç, arkadan gelen lüks otomobilin çarpmasıyla yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde Tandoğan Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Emrumeyye Ergin yönetimindeki FIAT markalı 34 FAG 500 plakalı ticari araç, market alışverişi yapıp kavşakta seyir halindeyken arkadan gelen 34 BUP 753 plakalı Abdi Burak Toker yönetimindeki Audi markalı lüks aracın çarpmasıyla yan yattı. Kazada ticari araç sürücüsü Emrumeyye Ergin, omzundan yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yollara savrulan yoğurt ve cam parçalarını su ile temizledi. Yaralı Emrumeyye Ergin'in durumunun ise iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haber... Pendik'te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı
Son dakika haber... Pendik'te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı
Son dakika haber... Pendik'te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı
Son dakika haber... Pendik'te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı

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Tragger, İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Pendik'te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Pendik'te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
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