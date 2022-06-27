Son dakika haber... Sakarya'da falçatayla yaralanan sürücü: Niyeti öldürmekti

SAKARYA'da E.G. isimli bir kişi trafikte yol verme meselesinde tartıştığı kişilere falçatayla saldırdı. Falçata darbeleriyle 3 kişi farklı yerlerinden yaralandı. Saldırgan hakkında şikayetçi olan sürücü Faruk Aydın , "Falçatayı salladı elimi kesti. Hayati tehlikenin olduğu bölgeleri hedefliyordu. Niyeti öldürmekti" dedi

Olay, dün akşam saatlerinde Sakarya Atatürk Stadı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre 41 VM 373 plakalı araç sürücüsü E.G., kırmızı ışığın yeşile dönmesiyle korna ve selektörle önünde bekleyen 34 EGV 141 plakalı otomobili sürücüsü Faruk Aydın'ı taciz etti. Aydın, kendisine yol verdikten sonra el ve kol hareketleriyle yoluna devam eden E.G. daha sonra ani fren yaptı ve Faruk Aydın otomobiliyle arkadan çarptı. Kaza sonrası yoluna devam eden E.G.'yi Yeni Sakarya Atatürk Stadı mevkiinde yakalayan Faruk Aydın, kazayla ilgili tutanak tutmak istedi. Bunu üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmayla birlikte aracında bulunan falçatayla Faruk Aydın'a saldırmaya başlayan E.G., Aydın'ı elinden yaraladı. Durumu gören Faruk Aydın'ın babası Hayri Aydın ile İbrahim Mayir de olaya dahil olunca E.G, baba Hayri Aydın'ı göğsünden, dayıyı İbrahim Mayir'i ise kolundan yaraladı. Saldırgan sonrasında ise elindeki falçatayı sallayarak, "Sizi keserim, sizi doğrarım" şeklinde tehditler savurdu. Olay yerine çağırılan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken Aydın ailesi, E.G. hakkında şikayetçi oldu. E.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

"FALÇATA GÖSTEREREK KAÇTI GİTTİ"

Faruk Aydın, "Karasu'dan İstanbul 'a gelirken D-650 yolunda kırmızı ışıklarda durduk. Yeşil yandığı gibi aracıyla gelen şoför korna ve selektörle rahatsız edici şekilde yol istedi. Ben de sağa çektim yol verdim. Ondan sonra 'Ne acelen var' şeklinde el hareketi yaptım. Falçata göstererek geçti gitti. Yol tek şerit olduğu için mecbur arkasına gittim. O yavaşladı ben yol istedim. Aracı yüksek diye ani fren yaptı. Aşırı sıcak olduğu için yol kaydı biz de altına girdik. Daha sonra amacına ulaştığı için kaçıp gitti. Tutanak tutturmak gibi bir derdiği olmadığı için kaçtı gitti" dedi.

"POLİSLER VARKEN BİLE TEHDİTLERE DEVAM ETTİ"Aydın, "Tutanak tutmam lazım Kasko'ya delil olsun diye. Peşinden gittik o sırada durmasını istedim fakat ışıklarda bile kaçtı gitti. Biz de peşinden gittik. Sakarya Stadı civarında önüne geçtim. Durdum o da kaçamadı. Bu kez ben arabadan indim tutanak tutmak için yanına gittim saldırma niyetim yoktu. Falçatayı salladı elimi kesti. Babamla dayım da arkamdan geliyordu onlar beni çekerken bu sefer onlara da salladı. Üst bölgeye hayati tehlikenin olduğu bölgeleri hedefliyordu. Niyeti öldürmekti. Babamın boğaz kısmına saldırdı. Babam kendi çekerken göğsünden yaralandı. Dayımı da kolunu yaraladı. Daha sonra ekip geldi. Polisler varken bile, 'Sizi doğrarım, keserim' diye tehditlere devam etti" dediHayri Aydın ise şunları söyledi:

"Benim çocuk aşağı indi. Çocuğa falçata ile saldırdı. Biz de aşağı indik çocuğu kenara çekmek için. Adamla konuşma niyetimiz vardı ama tek düşüncesi elinde falçatayla bize saldırmaktı. Doğrarım, keserim şeklinde tehditler ve küfürler etti. Öyle kelimeler kullanıyor ki olayı bilmeyen birisi bile tahrik olur. Biz de çok sabırlıymışız. Allah'tan ki o şoför aşağı inmedi ki olaylar çok farklı olurdu. Falçatadan birini sallarken boğazıma geliyordu. Kendimi geriye çektim, göğsümü yaraladı. Direkt boğazımdan girmeye çalıştı ben kendimi geri çekince göğsüme geldi" şeklinde konuştu

- İstanbul