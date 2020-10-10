Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Haliliye ilçesindeki Ertuğrulgazi Mahallesinde Eymen K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Şanlıurfa'da ev yangını maddi hasara neden oldu - Son Dakika