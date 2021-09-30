Şanlıurfa'da elektrik arızası gidermek isterken canından oldu - Son Dakika

Olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan Ahmet Aktaş( 35) elektrik akımına kapıldı. Olayı gören aile fertlerinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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