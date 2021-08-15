Son dakika haber: SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDEN ARİFE ÜNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Bartın 'da sel felaketinde hayatını kaybeden Arife Ünal, ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ünal'ın cenazesi Ceyüpler Eski Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından köyde bulunan aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Arife Ünal'ın oğlu Abdurrahman Ünal ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta , Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç , Bartın Valisi Sinan Güner katıldı.

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