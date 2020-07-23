Son dakika haber: Sosyal mesafeli 'Hipokrat Yemini' - Son Dakika

Tıp fakültesi öğrencileri, yemin etmeden göreve başlamak istemeyince açık alanda sosyal mesafe kuralına uyularak mezuniyet töreni yapıldı. Ailelerin katılamadığı tören boyunca öğrenciler maske taktı, mesafeli oturdu ve sık sık dezenfektan kullandı. Doktor adayları, hemen göreve başlamak istediklerini söyleyerek, gururlu olduklarını dile getirdi.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 45 öğrenci sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen mezuniyet töreninde Hipokrat Yemini ederek kep attı. Yemin töreni ve kep atma sırasında öğrencilerin arasında 1,5 metre mesafe olunmasına dikkat edildi. Mezuniyet sevinci yaşayan doktor adayları sık sık canlı yayın yapıp, video çekerek törene katılamayan ailelerini o anlara götürdü.

"BAŞARILARINIZLA HER ZAMAN ÖVÜNECEĞİZ"

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, dünyanın pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini ama insanlığın başaracağını vurguladı. Prof. Dr. Erhan, aylarca çocuklarını görmeden hastanelerde kalan ve görevini yapan sağlık çalışanlarının alkışlanmasını isteyerek şunları söyledi:

"Sizler de şimdi onların yanına gidiyorsunuz. Bütün bu zorluklara rağmen bugün bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ümit ediyorum gittiğiniz yerlerde almış olduğunuz eğitimin karşılığını sonuna kadar verirsiniz. İşin mesleki boyutundan hiçbir şüphemiz yok, bir de hocalarımızın size kazandırdığı etik boyutu var. Hem mesleki başarınızla hem de dik duruşunuzla övünmeye her zaman devam edeceğiz."

ÖĞRENCİLER GÖREVE YEMİN ETMEDEN BAŞLAMAK İSTEMEDİ

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın ise, "Bugün ikinci mezunlarımızı veriyoruz. Geçen yıl ilk mezunlarımız olan 18 arkadaşımızı mesleğe uğurlamıştık. 45 öğrencimiz bu akşam mezun oluyor. Çok zor bir yıl oldu, özellikle son 3 ayda zorlandık. Pandemi dünyayı, ülkemizi ve üniversitemizi de etkiledi. Aslında mezuniyet törenini ekim, kasım gibi yapmayı planlıyorduk ama öğrencilerimizden gelen istek bizi çok duygulandırdı. Öğrenciler göreve yemin etmeden başlamak istemedi" dedi.

TÖRENE AİLELER KATILMADI

Prof. Dr. Fışgın, "Böyle olunca isteklerine sahip çıktık ve töreni nasıl yapabileceğimizi düşündük. Geniş ve açık bir alanda sosyal mesafe kurallarına uyarak mezuniyet törenini organize ettik. Sadece mezun olan arkadaşlarımız törende oldu, maalesef aileleri davet edemedik. Öğrenciler hem kep atacak hem de yemin törenimiz olacak" diye konuştu.

"HEMEN GÖREVE BAŞLAMAK İSTİYORUM"

Mezun öğrencilerden Cem Sevindik ise, "Bu süreçte hocalarımızdan çok şey öğrendik. Sosyal mesafe kuralına odaklı bir organizasyon yaptık. Oturma düzeni, kep atma ve yemin etme törenini maske takarak, sosyal mesafe kuralına uyarak yapacağız. İlk atamayla birlikte sağlık ordusuna katılıp hemen göreve başlamak istiyorum. Çok heyecanlıyım, öğrendiklerimizi insanlık için kullanacağız, bu bizi çok mutlu ediyor. Heyecanımızı ne anlatabilirim ne de ifade edebilirim" ifadelerini kullandı.

"MUTLU VE GURURLU HİSSEDİYORUM"

Ecem Bilensoy da "Zorlu bir eğitim süreci geçirdik, mutlu ve gururlu hissediyorum. Atanıp çalışacağım zamanı bekliyorum. İşe başlamak, insanlara faydalı olmak istiyorum. Böyle bir mezuniyet hayal etmezdik o yüzden bir tarafımız buruk. Ailelerimiz yanımızda değil. Biz bize sosyal mesafe kuralına uyarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ"

Barış Yurtsever ise, "Çok uzun ve zorlu bir eğitim süreci geçirdik ama nasıl bittiğini anlamadık. Bir an önce göreve başlayıp meslektaşlarımıza yardımcı olmak, yanlarında olmak istiyoruz. Hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mezun olduğum için mutlu ve gururluyum. Sosyal mesafe kuralına uyacağız, maskelerimizi çıkarmıyoruz. Ayrıca her masada dezenfektan var" diye konuştu.