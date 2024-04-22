Emine Erdoğan, Bitkisel İlaçlar ve Tıbbi Bitkiler Sergisini Ziyaret Etti

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"Bitkisel İlaçlar İçin Düzenleyici İşbirliği Ağı (IRCH) 15. Yıllık Toplantısı ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kılavuz ve Strateji Geliştirme Çalıştayı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının düzenlediği "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" sergisini ilgi ile takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, İstanbul'da Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ev sahipliğinde düzenlenen "Bitkisel İlaçlar İçin Düzenleyici İşbirliği Ağı (IRCH) 15. Yıllık Toplantısı ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kılavuz ve Strateji Geliştirme Çalıştayı'na katıldı.

Erdoğan çalıştayın açılış konuşmasında; "Yüzyıllar boyunca hekimler, 'Biz insanı en güzel biçimde yarattık' ayeti kerimesinin bir tezahürü olarak, kutsal kabul edilen sağlığı korumak ve bu uğurda tedavi yöntemleri geliştirmek için tabiatı incelemiş, yaratılan her şeyi hikmet nazarıyla satır satır okumuştur. Şifanın arandığı en kadim kaynaklardan biri hiç şüphesiz hala keşfedilmemiş sayısız türü bünyesinde barındıran bitkiler alemidir. Bugün fitoterapi olarak bilinen bitkilerle tedavi, bilimsel geçerliliği olan, kanıta dayalı bir tedavi yöntemi halini almıştır" sözlerini aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve beraberindeki heyetle birlikte etkinlik sergi alanlarını ziyaret eden Erdoğan; Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının düzenlediği "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" sergisini ilgi ile takip etti. BAKA uzmanları tarafından Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yetişen bitkilere dair bilgilendirme sunumunu dinleyen Erdoğan, "Anadolu toprakları, sahip olduğu 3 bini endemik, toplam 12 bin bitki türüyle bitkilerle tedavi alanında müstesna bir yere sahiptir. Sadece bitki çeşitliliği açısından değil, üzerinde birçok önemli hekim ve bilim insanının yaşamış olması hasebiyle de Anadolu toprakları kadim tıp kaynakları açısından önemli bir konumdadır. Razi'den İbni Sina'ya, Hipokrat'tan Galen'e sayısız alimin keşifleri ve kaleme aldıkları eserler hala bilim insanlarımız tarafından keşfedilmeyi beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan daha sonrasında beraberindeki heyetle birlikte, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Anadolu'da Tıbbın Tarihi" sergisini ziyaret etti. Sergide, geleneksel tıp yöntemlerinin yer aldığı kitaplar ve bitkiler tanıtılıyor.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan BAKA uzmanı Yücel Yıldırım, "Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları (GETAT) temalı bu çalıştaylar kapsamında bölge illerimizde yaygın bir şekilde yetiştiriciliği yapılan başta, lavanta, yağlık gül, rezene gibi bitkiler olmak üzere yirmi farklı bitkiyi tanıttığımız sergimizi gerçekleştirdik. Bu sergi kapsamında Emine Erdoğan Hanımefendi ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya bölgemizin tıbbi ve aromatik bitki varlığına dair bilgilendirmede bulunduk. Dört gün boyunca süren etkinlikte ayrıca çalıştay katılımcılarına da tıbbi ve aromatik bitkilere dair Ajansımız tarafından hazırlatılan bilgilendirici dokümanlar dağıtıldı." dedi.

Yıldırım ayrıca BAKA'nın önümüzdeki süreçte de Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda yürüttüğü markalaşma ve tanıtım süreçlerine devam edeceğini kaydetti. - ANTALYA