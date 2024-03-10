Ahmet Aras: Acı Ot Festivalinde Bitki Örtüsüne Dikkat Çekti

Yerel

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Acı Ot Festivaline katılan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, "Bu bitki örtüsü çalı, çırpı değil. Hipokrat'ın şifa otlarıdır" dedi.

Acı ot, tilkişen gibi doğada yetişen otlardan bahseden Aras, "Bunların hepsi tabi ki bu topraklarda bu dağlarda binlerce yıldır yetişen, bitki örtüsüne haiz, mikro bir bu bölgenin bir çeşitliliği var. Zaten Hipokrat da, bu topraklarda bu biyo çeşitlilik sayesinde topladığı otlardan yaptığı ilaçlarla tıbbın babası olmuş. Hipokrat da bu toprakların yetiştirdiği bir yine bilim adamıdır" dedi.

Bodrum'da yerel düğünlerle bu kültüre çok iyi sahip çıkıldığını belirten Ahmet Aras, "Bodrum'un yerel düğünlerinde hala kendi kültürü tamamen kıyafetleriyle, yemekleriyle ve aynı şekilde folkloruyla, örf, adet ve gelenekleriyle tezahür ediyor. Tamamen bir kültür mozaiği. Orayı korumak zorundayız, hiçbir şekilde bu yozlaşmaya izin veremeyiz. İki, Bodrum'un mimari yapısını korumak zorundayız. İki katlı beyaz evlerimiz Bodrum'un geleneksel mimari yapısıdır. Bodrum'u korumak için bazı değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Üç, işte bu dağlarda yetişen bu bitki örtüsüne çalı çırpı deyip geçemezsin. Bunların hepsi ya yenir ya ilaç olur. Onlara sahip çıkmak zorundayız" diye konuştu.

Altyapı konusunda son 5 yılda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğinin altını çizen Aras, "Özellikle Ortakent'in kanalizasyon sorununu ilk 100 günde temelini atarak çözeceğim" ifadelerini kullandı.

Acı Ot festivalinin ardından Aras, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Muğla Barosu başkanlarından olan avukat Mustafa İlker Gürkan için Bodrum Adliyesi önünde törene katıldı.

Geleneksel Bodrum Deve Güreşine de katılan Ahmet Aras, burada yaptığı konuşmada da örf, adet ve geleneklere sahip çıkacaklarını ifade etti. Aras ardından Çamarası Mahallesi'nde, geçmiş dönem Mumcular Belediye Başkanı kazım Avcı'nın kızı Merve ve Ramazan çiftinin nikahını kıyarak mutlu anlarına ortak oldu.

Ardından Datça'ya geçen Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmalarına Datça ve çevresinde devam etti. - MUĞLA