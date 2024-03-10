Ahmet Aras: Acı Ot Festivalinde Bitki Örtüsüne Dikkat Çekti

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Acı Ot Festivaline katılan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, "Bu bitki örtüsü çalı, çırpı değil. Hipokrat'ın şifa otlarıdır" dedi.
Acı ot, tilkişen gibi doğada yetişen otlardan bahseden Aras, "Bunların hepsi tabi ki bu topraklarda bu dağlarda binlerce yıldır yetişen, bitki örtüsüne haiz, mikro bir bu bölgenin bir çeşitliliği var. Zaten Hipokrat da, bu topraklarda bu biyo çeşitlilik sayesinde topladığı otlardan yaptığı ilaçlarla tıbbın babası olmuş. Hipokrat da bu toprakların yetiştirdiği bir yine bilim adamıdır" dedi.
Bodrum'da yerel düğünlerle bu kültüre çok iyi sahip çıkıldığını belirten Ahmet Aras, "Bodrum'un yerel düğünlerinde hala kendi kültürü tamamen kıyafetleriyle, yemekleriyle ve aynı şekilde folkloruyla, örf, adet ve gelenekleriyle tezahür ediyor. Tamamen bir kültür mozaiği. Orayı korumak zorundayız, hiçbir şekilde bu yozlaşmaya izin veremeyiz. İki, Bodrum'un mimari yapısını korumak zorundayız. İki katlı beyaz evlerimiz Bodrum'un geleneksel mimari yapısıdır. Bodrum'u korumak için bazı değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Üç, işte bu dağlarda yetişen bu bitki örtüsüne çalı çırpı deyip geçemezsin. Bunların hepsi ya yenir ya ilaç olur. Onlara sahip çıkmak zorundayız" diye konuştu.
Altyapı konusunda son 5 yılda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğinin altını çizen Aras, "Özellikle Ortakent'in kanalizasyon sorununu ilk 100 günde temelini atarak çözeceğim" ifadelerini kullandı.
Acı Ot festivalinin ardından Aras, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Muğla Barosu başkanlarından olan avukat Mustafa İlker Gürkan için Bodrum Adliyesi önünde törene katıldı.
Geleneksel Bodrum Deve Güreşine de katılan Ahmet Aras, burada yaptığı konuşmada da örf, adet ve geleneklere sahip çıkacaklarını ifade etti. Aras ardından Çamarası Mahallesi'nde, geçmiş dönem Mumcular Belediye Başkanı kazım Avcı'nın kızı Merve ve Ramazan çiftinin nikahını kıyarak mutlu anlarına ortak oldu.
Ardından Datça'ya geçen Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmalarına Datça ve çevresinde devam etti. - MUĞLA
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CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.
Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kavak'ta, salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, tecrübeli üreticilerin deneyimlerini paylaşmasıyla birlikte, Kavak ilçesinde yetişen salebin aroması ve içeriğinin zengin olması ilgiyi artırdı. Belediye Başkanı ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik ürün yetiştiriciliği eğitimlerine devam edeceklerini ve yeni üretici adaylarının sayısını artıracaklarını belirtti.
Çeşme ve Alaçatı'da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya ve gıdaya doğrudan ulaşmaya devam ediyor. Topluluk Destekli Tarım uygulaması ise hem üretici hem de tüketiciye katkı sağlıyor. Topluluk, geçtiğimiz yıl başlattığı gıdaya doğrudan yerli üreticiyle ulaşma hedefini gerçekleştirerek 219 katılımcıya ulaştı. Üretim fazlaları satılarak elde edilen gelir ise burs ve kitap projelerine katkı sağladı.
Dubai, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik ulaşım çözümleri geliştirmek için uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak ulaşım alanında büyük bir dönüşüm sağlamaya hazırlanıyor. İki çığır açan proje olan Floc Duo Raylı Sistem ve güneş enerjili raylı otobüs sistemi, Dubai'nin gelişmiş teknolojileri ve sürdürülebilirliği benimseme konusundaki kararlılığını vurguluyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında il, ilçe belde ve belediye başkan adayları ile belediye meclis ve il genel meclisi adaylarının tanıtımı yapıldı. Toplantıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, adaylara sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Pekmezci'nin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve projelerin tanıtımıyla devam eden toplantı, Ali Kınık'ın konseriyle sona erdi.
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