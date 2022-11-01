İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu'na çarpıcı gönderme: Millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor - Son Dakika
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İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu'na çarpıcı gönderme: Millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor

01.11.2022 11:16

Katıldığı bir YouTube programında senaryoları izlenme rekorları kıran Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nu üstü kapalı eleştiren ünlü tarihçi İlber Ortaylı, "Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor. Bu ne kadar doğru ben bilmem, meslektaşları bunu sormalı" ifadelerini kullandı.

İlgiyle takip edilen ve yorumlarıyla dikkat çeken ünlü tarihçi İlber Ortaylı, YouTube'da yayınlanabir programa konuk oldu. Sevilen tarihçi sözleriyle programa damga vurdu.

ÜSTÜ KAPALI ELEŞTİRDİ

Ortaylı, Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun hasta hikayelerinin dizi yapılmasına yönelik bir takım eleştirilerde bulundu. Senoryası şimdilerde izlenme rekorları kıran dizilere imza atan Budayıcıoğlu' doktor Engin Geçtan ile kıyas eden Ortaylı, bu yapılanın doğruluğunun doktorlar tarafından sorulması gerektiğini söyledi.

İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu'na gönderme: Millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor

"MİLLET HASTA DOSYALARIYLA SENARYO YAZIYOR"

Ünlü tarihçi "Merhum Engin Geçtan vardı bence çok okuyan çok bilen bir adamdı. Çok önemli bir vasfı daha vardı; hastası hastasıydı. Hipokrat yemini vardı, dosyası kendisindeydi. Kimse bilmezdi yakını bile. Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor. Bu ne kadar doğru ben bilmem, meslektaşları bunu sormalı" dedi.

İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu'na gönderme: Millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor
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Gülseren Budayıcıoğlu, İlber Ortaylı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu'na çarpıcı gönderme: Millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu'na çarpıcı gönderme: Millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor - Son Dakika
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